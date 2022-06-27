عاجل- جلسة مباحثات بين السيسى وسلطان عمان فى قصر العلم بالعاصمة مسقط

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالسيد الرئيس فى سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العمانى على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بعمان فى مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. من جانبه؛ شكر الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطان العمانى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العمانى المصرى إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.

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