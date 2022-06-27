«الرعاية الصحية» تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد التمريض

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25-30 طالبا/طالبة.

وأضافت، أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده حرصا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم.

وتابعت، أنه تتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن أربعة عشر عاما وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى، لافتة إلى أن مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة اجتياز المتقدمين عدد من الاختبارات للقبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، وتشمل اختبارات "الإملاء فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلى"، وألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

ولفتت، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتشمل "كشف نظر، كشف باطنى، اختبار المخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة،..وغيرها".

وقالت، إن المتقدمين للالتحاق بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يخضعوا لاختبار كشف الهيئة، والذى يتضمن الاختبار الشخصى واختبار القدرات، ويشمل "الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن".

وأوضحت، أنه فى حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات التالية، إقرار على ولى الأمر بأن الطالب/الطالبة لا يعتبر مقبولاً إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، تعهد على الطالب/الطالبة وولى الأمر بقبول العمل فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الهيئة العامة للرعاية الصحية، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

وتابعت، أنه يتم توقيع إقرار بعدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة، حيث يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب/الطالبة، ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتة إلى أنه فى حال طلب النقل لجهة أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الإنجليزية، وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف، مؤكدة أن مدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض قادرة على تخريج كوادر تمريضية ذات مهارات علمية متميزة قادرة على تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يسهم فى تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

ولفتت، إلى فتح باب التقدم لمدارس ومعاهد (رعاية) (الفنية للتمريض) بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بداية من اليوم 27 يونيو وحتى 7 يوليو القادم، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا فتح باب التقدم بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض فى محافظتى بورسعيد والأقصر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على الاهتمام بمنظومة التمريض، باعتبارها ذراع خدمية مهمة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وأحد الركائز الأساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وكافة المتعاملين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار السبكى، إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وذلك سواء على المستوى التعليمى أو المهنى، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، والبالغ عددها حتى الآن 8 مدارس ومعاهد بـ3 محافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الهيئة تولى اهتماما خاصا بالتعليم الفنى، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، فى إطار استراتيجية الهيئة نحو تغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلا، وتابع: ندعم كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبى متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميا.