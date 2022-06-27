شوبير يطرح سؤالاً على الجمهور: هل يصلح المدربين البرتغاليين حال الكرة المصرية؟

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707385/شوبير-يطرح-سؤالا-على-الجمهور-هل-يصلح-المدربين-البرتغاليين-حال-الكرة-المصرية

عبر أحمد شوبير الإعلامي الحالي بقنوات أون سبورتس ، عن رأيه في تعيين عدداً من المدربين البرتغالليين لقيادة العديد من الأندية المصرية، وكذلك منتخب مصر، خلال الفترة الأخيرة.

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ونشر شوبير، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” كاتبا: “ مدرب منتخب مصر باولو سوزا برتغالي ، مدرب الأهلي سواريس برتغالي، ومدرب الزمالك فيريرا برتغالي ، ومدرب فاركو الميدا برتغالي هل يصلحوا حال الكوره المصريه ؟؟ مستني الاجابة”.

واقترب النادي الأهلي، من الإعلان عن هوية المدرب الجديد، والذي سيكون البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني السابق لفريق فيسنتي ، وذلك حسبما أعلنت التقارير البرتغالية منذ أمس الأحد الموافق 26 يونيو.

وأكدت التقارير البرتغالية، على أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سيصل بداية من يوليو المقبل، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وسيستمر لمدة عامين، وسيقوم النادي الأهلي بدفع قيمة الشرط الجزائي للفريق البرتغالي والذي يُقدر بنحو 250 ألف دولار.

وكان قد رحل الجونب إفريقي بيتسو موسيماني، عن القلعة الحمراء، مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد صدمه الأخير مع الإدارة وتم فسخ العقد بالتراضي بينهما، وحل سامي قمصان محله، وقاد الفريق في آخر 5 مواجهات في الدوري، وكأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة.

من هو ريكاردو سواريس المدرب المحتمل للنادي الاهلي:

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.