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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707383/فريال-أشرف-لاعبة-الكاراتية---تحصد-الميدالية-الذهبية-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط

حصدت فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتية لنهائى منافسات وزن 68 كجم، في دورة العاب البحر المتوسط وهران 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاضت فريال أشرف، مواجهتين حيث فازت على بطلة اليونان، ثم فازت على بطلة المغرب لتحصد على الميدالية الذهبية النهائى للمنافسة.

وتعبتر دولة إيطاليا هي الوحيد التي نجحة فى تاريخ الدورة برصيد 2153 ميدالية منها 820 ذهبية، و686 فضية، و674 برونزية، فيما مصر فهي السابعة بشكل إجمالي والأولى عربياً وأفريقياً برصيد 142 ميدالية ذهبية و194 فضية و231 برونزية، بإجمالي 567 ميدالية.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.