انت الان تتابع تفاصيل خبر سعيد الأرتيست لـ هاني شاكر:«قولت مش هدي الكارنية لشاكوش ورجعت في كلامك» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707380/سعيد-الأرتيست-لـ-هاني-شاكرقولت-مش-هدي-الكارنية-لشاكوش-ورجعت-في-كلامك

شهد مؤتمر اعتذار حسن شاكوش بعض المشادات الكلامية بين الحضور، الأمر الذي أدى إلى انتهاء المؤتمر بعد انفعال سعيد الأرتيست على نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد لكم انفعال سعيد الأرتيست على هاني شاكر

سعيد الأرتيست وهاني شاكر

ووجه سعيد الأرتيست حديث شديد اللهجة إلى هاني شاكر، حيث قال: “أنت طلعت في كل البرامج وقلت لن يمنح حسن شاكوش الكارنية طول ما أنت موجود في النقابة ورجعت في كلامك”.

سعيد الأرتيست: حسن شاكوش اعتذرلي

وقال سعيد الأرتيست: “إن حسن شاكوش هاتفه عقب بداية الازمة واعتذر له موضحا :"صعب عليا"، ولكن الايقاعين أصروا على رد الاعتبار قائلا:" كنا نقدر نوقفه على طول”.

وأكد الأرتيست أنه كان خارج مصر خلال الأايم القليلة الماضية وشاهد صورة حسن شاكوش مع الكارنيه على السوشيال ميديا الأمر الذي جعله يشعر بتعمد حسن شاكوش ـأن يفعل ذلك، وتساءل حول سبب عدم إقامة الموتمر للاعتذار كما كان متفقًا معهم من قبل.

أزمة حلمي عبد الباقي وحسن شاكوش

وجدير بالذكر، أن شن المطرب حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، هجومًا كبيرًا على النقابة بسبب حصول المطرب حسن شاكوش، الأيام الماضية، على عضوية النقابة بعد فترة من المنع عن الغناء دامت لما يقرب من 10 أشهر، زاعمًا أن قرار عودته للغناء لم يكن قانونيًا ولم يتم الموافقة عليه من خلال اجتماع مجلس للنقابة بشكل رسمي.

وكان المطرب حلمي عبدالباقي قد هدد بتقديم استقالته من مجلس نقابة الموسيقيين بسبب حصول حسن شاكوش على عضوية النقابة.

وقال في مقطع فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فكرت كتير أقدم استقالتي لأني تعبت كنت بتعب كتير وبزعل".

وأضاف: "حسن شاكوش قدم التماسا وتناقشنا في المجلس، وأجلنا اتخاذ القرار، وقيل لي إن فيه بيان مكتوب من الشئون القانونية إنه مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة من شغله وأكل عيشه، وعلى هذا مضيت ومضى تقريبا كل المجلس على هذا الأساس فقط، وأكدنا أنه حال البت في موضوع رجوع حسن شاكوش فلازم يتعرض على المجلس، أنا بقولكم الحقيقة ومسئول عن كل حرف بقوله ولو حصل غير كده حد يطلع يكذبني، وأنا مستعد حالًا أقدم استقالتي، بعدها بفتح السوشيال ميديا لقيت الأخ شاكوش ماسك الكارنيه وبيقول إنه أخد التصريح، مين بقى إداله الكارنيه من غير الرجوع للمجلس، الله أعلم، والله العظيم ما قلته هو الحقيقة، أنا مش ضد حد، لكن كان لازم الموضوع يتم بشكل قانوني".