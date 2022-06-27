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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707379/محافظ-بورسعيد-يستعرض-التنمية-الصناعية-على-أرض-المحافظة-خلال-سبع-أعوام-ماضية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مؤتمرا موسعا، مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وعضوية النواب، مارسيل سمير، سيد سلطان، مني عبد الله، رحاب موسى، طارق السيد حسنين، غادة محمود، مصطفى المختار، محمد زكريا ، وممثلي وزارة التنمية المحلية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد الدكتورة أمل عصفور والدكتور محمود حسين ، و مسئولي المناطق الصناعية بالمحافظة، ومسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستعرض التنمية الصناعية على أرض بورسعيد جنوبا وشرقا وغربا خلال سبع أعوام ماضية

دوت الخليج

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا ان محافظة بورسعيد أصبحت من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية مستعرضا الطفرة التي شهدها جنوب وغرب وشرق في مجال الصناعة .

وأكد المحافظ أننا نقدم كافة الدعم والتيسيرات لصغار المستثمرين، قائلا "نعطى الفرص للشباب الجاد"، لافتا أن المصانع المتنتجة ببورسعيد عددها ٣٤١ مصنع ونرحب بالمستثمر الجاد لفتح افاق جديدة وتشغيل الشباب، منوها أن الدولة المصرية تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي ولتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، لافتا أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد ، ومن منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة التكميلية وتمكين الشباب وصغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز بالتراخيص للارتقاء بالصناعة المصرية حققت محافظة بورسعيد تنمية غير مسبوقة فى القطاع الصناعى من خلال ضح مليارات الاستثمارات التى تساهم فى إقامة مجمعات صناعية متكاملة الأنشطة ، وتدعم الاقتصاد المصرى وتوفر الآلاف من فرص العمل فى محافظة بورسعيد، لافتا أن نجاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين كان دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

وتطرق المحافظ للحديث عن الكيانات العملاقة بجنوب بورسعيد وأهمها مصانع كابسي للدهانات ، بيراميدز لأطارات السيارات، والضفائر الكهربية، ومصانع إنتاج الزيوت والادوات الكهربائية والبطاطين، وغيرها، من الكيانات التي ساهمت في ظهور صناعات تدخل للمرة الأولى للدولة المصرية، فضلا عن إقامة معارض لتسويق منتجات الشباب وأهمها معرض صنع في بورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على الجهود المتواصلة لجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد (54_ 58) وفرت ٱلاف فرص العمل للشباب، لافتا أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد، منوها أن هذه المشروعات تعد نجاح جديد لشباب المحافظة في مجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات ، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات .

ومن جانبه، وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود وقرارات محافظ بورسعيد الهامة في مجال دعم الصناعة وخاصة صغار المستثمرين في محافظة بورسعيد، متطرقا للحديث عن التحول الصناعي الذي تشهده المحافظة، منوها أنه قام بجولة بشوارع بورسعيد فور وصوله المحافظة للتعرف على ٱراء الشارع فيما تشهده المحافظة من تنمية صناعية بصفة خاصة، وتطور في جميع المجالات بشكل عام، وفوجىء بالتنمية الغير مسبوقة على أرض بورسعيد.

وأكد النائب محمد كمال مرعي ان هناك توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الكامل والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، مشيرا أن اللجنة تعمل وفق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المتفق عليه عالميا والذي يشمل العديد من الحوافز التشجيعية لأصحاب النشاطات المختلفة. وفي نهاية اللقاء، سلم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب شيكات السادة عملاء الاقراض المباشرة، كما تم تسليم شهادات التصنيف والمزايا واارخص المؤقتة (توفيق الاوضاع) ، و تسليم الرخص النهائية (توفيق اوضاع) وتسليم شهادات تدريب التسويق الالكتروني والتصوير الاحترافي الذي تم عقده في شهر مايو ٢٠٢٢، وتسليم شهادات التصنيف والمزايا والرخص المؤقتة (توفيق اوضاع) .