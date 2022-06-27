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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707377/ضبط-13-كيلو-حشيش-فى-مداهمة-بؤرة-إجرامية-بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

رصد المتهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها (4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 300 جرام لمخدر الشابو – فرد خرطوش عدد من الطلقات – سيارة – 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – الأداوت المستخدمة فى التغليف والتقطيع – 2هاتف محمول).

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,225,000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شحنة مخدرات

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة التي تقدر قيمتها المالية بـ مليون و662 ألف جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

رصد المتهمين

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "مقيمان بمحافظة القاهرة "أحدهما يحمل جنسية أجنبية وله معلومات جنائية" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزتهما (كمية لبودرة "الكافيين" وزنت 30 كيلو جرام تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الهيروين وعقارى "ترامادول، كبتاجون المخدرَين"– كمية لبودر "سودو إفيدرين" وزنت 25 كيلو جرام تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس"الشابو"- كمية من الأقراص المجهولة وزنت 10 كيلو جرام- كمية لبودر الترامادول - 115 قرص لعقار التامول -30 كبسولة مؤثرة لعقار "كميريكا" - 100 قرص مجهولة المصدر - مبلغ مالى– هاتفى محمول - ميزان حساس).