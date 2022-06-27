خالد طلعت لـ دوت الخليج: الأهلي تفوق بسبب خبرة لاعبيه.. وطريقة لعب جونياس غير فعالة

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707375/خالد-طلعت-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-تفوق-بسبب-خبرة-لاعبيه-وطريقة-لعب-جونياس-غير-فعالة

أبدى خالد طلعت الناقد الرياضي، رأيه في مباراة الأهلي بيراميدز، في كأس مصر، وعن الأسباب التي مكنت الفريق الأحمر من الفوز والتأهل لدور نصف النهائي من كأس مصر.

دوت الخليج:

وأكد خالد طلعت، في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج، على أن خبرة لاعبي الأهلي، كانت سبباً واضحاً لحسم اللقاء لصالحهم والتأهل مباشرة إلى دور نصف النهائي من البطولة، مشيرة إلى أن عدم فاعلية الطريقة التي يلعب بها اليوناني تاكيس جونياس، مع الفريق السماوي، كانت من ضمن أسباب خسارة بيرامديز للمباراة.

وقال الناقد الرياضي: “ الأهلي تفوق في المباراة بسبب خبرة لاعبيه ، الفريق الأحمر وسامي قمصان تركوا الاستحواذ لبيراميدز ولكن بدون فاعلية على المرمى ، والأهلي كان أكثر خطورة على المرمى”.

واستكمل: “ بيراميدز استحوذ على الكرة 61 % من اجمالي المباراة وسدد 10 تصويبات على المرمى سجل هدف وحيد في أخر ثانية من ركلة جزاء ، بينما الأهلي استحوذ على الكرة 39 % فقط من وقت المباراة وسدد تصويبتين على المرمى فقط والاتنين تم تسجيل اهداف منهم”.

واستعرض المشاكل التي يعاني منها بيراميدز، قائلاً: “بيراميدز لديه مشكلة في انهاء الهجمات والفرص وتحويلها لأهداف لأنه ليس لديه رأس حربة مميز ، وتأثر بالسلب بغياب الثنائي إبراهيم عادل والجنوب افريقي فاخري لاكاي ، لأن التونسي فخر الدين بن يوسف مستواه متراجع بشدة، إضافة لـ طريقة لعب مدرب الفريق تاكيس جونياس الغير فعالة على المرمى لأنه يعتمد على الاستحواذ الكتير والتحضير ببطء من الخلف ونقل الكرة كتير بشكل مبالغ فيه ، واللاعيبة كأنها عايزه تدخل بالكرة داخل المرمى ، وده بيصعب عليهم مهمة تسجيل الأهداف وبيسهل المهمة على مدافعي الفرق المنافسة ، لأن جونياس دايما بيعتمد على الاختراق من العمق فقط طريق واحدة ومحفوظة ، بدون تغيير وبدون الاعتماد على التسديد من الخارج أو الكرات الأمامية أو العرضيات”.

وأتم: “تغييرات سامي قمصان كانت مفيدة ومؤثرة بنزول صلاح محسن وحسام حسن وزياد طارق ، بعكس تغييرات جونياس التي لم نشعر بها وكانت متأخرة وغير مؤثرة ، وتأخر كثيراً لكي يدفع بمحمود صابر ، ومؤكد بيراميدز تأثر بـ إصابة حسين السيد وخروجه خاصة أن الظهير الأيسر البديل محمد حمدي كان مصاب أيضا وبالتالي لعب أحمد سامي المساك في مركز جديد عليه كظهير أيسر وتأثرت الجبهة اليسرى لبيراميدز وفقدت قوتها”.

مباراة الأهلي وبيراميدز

جديراً بالذكر أن النادي الأهلي، صعد إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.