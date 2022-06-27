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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707374/رئيس-الشعب-الجمهورى-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانى-للشيوخشرف-لنا-العضوية

وجه النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عضو مجلس الشيوخ، تحية وتقدير لكل نواب المجلس مع نهاية دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، مؤكدا على أن أداء الأعضاء طوال الفترة الماضية أثبت أن المجلس يقوم بدوره وفق صحيح الدستور.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مؤكدا على أن المجلس قام ولا يزال يقوم بدوره فى دعم الدولة المصرية والمواطن، وشرف لكل عضو من أعضاءه الانتماء له.

وكان قبلها قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.

رئيس الشعب الجمهورى بنهاية دور الانعقاد الثانى للشيوخ:شرف لنا العضوية

وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.