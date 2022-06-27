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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707371/ضبط-شحنة-مخدرات-بـ-مليون-و662-ألف-جنيه-بحوزة-شخصين- بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة التي تقدر قيمتها المالية بأكثر من 1,5 مليون جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

رصد المتهمين

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "مقيمان بمحافظة القاهرة "أحدهما يحمل جنسية أجنبية وله معلومات جنائية" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزتهما (كمية لبودرة "الكافيين" وزنت 30 كيلو جرام تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الهيروين وعقارى "ترامادول، كبتاجون المخدرَين"– كمية لبودر "سودو إفيدرين" وزنت 25 كيلو جرام تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس"الشابو"- كمية من الأقراص المجهولة وزنت 10 كيلو جرام- كمية لبودر الترامادول - 115 قرص لعقار التامول -30 كبسولة مؤثرة لعقار "كميريكا" - 100 قرص مجهولة المصدر - مبلغ مالى– هاتفى محمول - ميزان حساس).

مواجهة المتهمين

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون 662 ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات على مخالفى المرور

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة على كافة الطرق والمحاور، ونتج عن تلك الحملات سحب 3047 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1731 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 62 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإليكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.