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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707368/الدفاع-الإسرائيلية-سنعمل-مع-القوي-العالمية-للتأثيرعلى-أي-اتفاق-مع-إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى بيني غانتس، يوم الأثنين، بأن إسرائيل ستعمل مع القوي العالمية للتأثير على أي اتفاق نووي يبرم مع الجانب الإيراني.

دوت الخليج

إسرائيل: سنؤثر على الاتفاق النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي:" مع الاستئناف المتوقع أو المحتمل لمفاوضات النووية الإيرانية فإننا سنواصل العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخري من أجل توضيح موقفنا بشأن هذا الاتفاق والتاثير علي صياغة الاتفاق في حال اذا تم التوصل لأي اتفاق".

وتعليقا لما كشف عنه خلال الأسبوع الماضي بشأن وجود تحالف جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم قال غانتس:" هناك أبعاد إضافية للتعاون فى مجال العمليات" دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الأمر.

محادثات أمريكية إيرانية برعاية قطرية

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم أعلن مستشار إعلامي للفريق النووي الإيراني، بأن دولة قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وذكر المسشار الإعلامي لوكالة انباء الطلبة الإيرانية :" إيران اختارت قطر لأنها دولة صديقة".

إيران : الحل فى يد واشنطن

كما أعلنت الخارجية الإيرانية بأن:" احياء الاتفاق النووي يتوقف على واشنطن" ويأتي ذلك بعد زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران واعلانه عن امكانية استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية .