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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707365/قيادة-حكيمة-ومبهجةممثل-الأغلبية-بالشيوخ-يقدم-الشكر- للمستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانى

قدم حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ التهنئة بمناسبة 30 يونيو، قائلا إنها ثورة أنقذت المصريين، لينتقل بعدها إلى أن قيادة مجلس الشيوخ "حكيمة ومبهجة" وأن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يضفي حالة من المرونة والأجواء الإيجابية على الجلسات العامة.

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وأضاف خلال حديثه في الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني أن الحكومة وممثلها المستشار علاء فؤاد يقرب المسافة بين البرلمان والحكومة، وأن أعضاء الشيوخ لم يجدوا منه أي تعنتا ، وأن باقي اعضاء مجلس الشيوخ عملوا بجد وجهد، وأنه لايمكن إغفال دور الأمانة العامة في إنجاح الجلسات العامة.

وكان قبلها قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.

«قيادة حكيمة ومبهجة»..ممثل الأغلبية بالشيوخ يقدم الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بنهاية دور الانعقاد الثانى

وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.