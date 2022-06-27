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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707364/بالأرقام-اعرف-نصيب-محافظتك-بوظيفة-معلم-رياض-أطفال-بمسابقة-التعليم
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيب كل محافظة لوظيفة معلم مساعد "مرحلة رياض الأطفال" على مستوى الجمهورية بمسابقة ال30 ألف معلم .
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجولة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم تستهدف الاستعانة بـ15 ألف و187 معلم مساعد "رياض أطفال" للتدريس وسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 محافظة.
وينشر "دوت الخليج" توزيع وظائف المعلمين المطلوبة، حسب احتياج كل مخافظة لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال على مستوى الجمهورية بمسابقة ال30 ألف معلم، وذلك على النحو التالي:
القاهرة 1572
الشرقية 1477
البحيرة 1419
قنا 1387
القليوبية 1005
الدقهلية 958
سوهاج 906
الجيزة 882
كفر الشيخ 624
المنوفية 581
الأقصر 574
أسوان 529
الإسكندرية 473
المنيا 379
بورسعيد 354
أسيوط 342
السويس 328
بني سويف 309
مطروح 182
البحر الأحمر 181
الفيوم 149
الغربية 136
دمياط 113
الإسماعيلية 98
شمال سيناء 80
جنوب سيناء 77
الوادي الجديد 72
شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال
تتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.
كما تتضمن الشروط قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا(اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.
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