انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. اعرف نصيب محافظتك بوظيفة "معلم رياض أطفال" بمسابقة التعليم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707364/بالأرقام-اعرف-نصيب-محافظتك-بوظيفة-معلم-رياض-أطفال-بمسابقة-التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجولة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم تستهدف الاستعانة بـ15 ألف و187 معلم مساعد "رياض أطفال" للتدريس وسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 محافظة.

وينشر "دوت الخليج" توزيع وظائف المعلمين المطلوبة، حسب احتياج كل مخافظة لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال على مستوى الجمهورية بمسابقة ال30 ألف معلم، وذلك على النحو التالي:

القاهرة 1572

الشرقية 1477

البحيرة 1419

قنا 1387

القليوبية 1005

الدقهلية 958

سوهاج 906

الجيزة 882

كفر الشيخ 624

المنوفية 581

الأقصر 574

أسوان 529

الإسكندرية 473

المنيا 379

بورسعيد 354

أسيوط 342

السويس 328

بني سويف 309

مطروح 182

البحر الأحمر 181

الفيوم 149

الغربية 136

دمياط 113

الإسماعيلية 98

شمال سيناء 80

جنوب سيناء 77

الوادي الجديد 72

شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

تتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

‎كما تتضمن الشروط قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا(اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.