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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707378/بنك-مصر-يكشف-تفاصيل-خدمتي-السحب-والإيداع-من-خلال-ماكينات-POS

أعلن بنك مصر عن تفاصيل خدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات POS ضمن استراتيجيات البنك المركزي المصري في تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي؛ وبعد ذلك أطلق بنك مصر الرائد في الحلول التكنولوجية والمدفوعات الإلكترونية هذه الخدمة بهدف توفير أفضل الخدمات غير المصرفية وتلبية احتياجات العملاء، ويقدم دوت الخليج تفاصيل استخدام خدمتي السحب والإيداع من خلال ماكينات POS.

خدمات بنك مصر

يوفر بنك مصر من خلال خدمة Cash-out & Cash-in لعملاء البنوك المختلفة وحاملي بطاقات الخصم والدفع المسبق التي تحمل علامة فيزا أو ماستر كارد أو ميزة، خدمات الإيداع والسحب النقدي وفقًا لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة وتكون عن طريق ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بشبكة التجار، حيث لن تقتصر خدماتها على تقديم خدمات الدفع التقليدية بل ستمتد لتشمل بعض خدمات الصراف الآلي؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على تخفيف الضغط على ماكينات ATM وحل مشكلة التزاحم، وتوفر الوقت والجهد على المواطنين نظرا لتوفر وسيلة إضافية للسحب والايداع.

بنك مصر

أكد بنك مصر أن استخدام خدمتي السحب والإيداع من خلال ماكينات POS في إطار التطور الرقمى الذي تشهده القطاعات المختلفة، ودعما لتنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم وتحقيق الشمول المالي والمساهمة في بناء مصر الرقمية، كما تأتى في إطار تعزيز ريادة البنك لسوق المدفوعات الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن عمليات السحب والإيداع لجميع حاملي الكروت البنكية عبر ماكينات POS والتي وصل عددها أكثر من 350 آلف ماكينة، والتي تعد بمثابة تحول جوهري في قواعد منظومة الدفع الإلكتروني والحوكمة المالية.