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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707366/فوائد-بنك-التعمير-والاسكان-على-الشهادات-أعلى-شهادتين

يتساءل عملاء بنك التعمير والاسكان عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، فأهم مايرغبون معرفته فوائد بنك التعمير والاسكان على الشهادات وإمكانية صرفها، لذلك يوضح دوت الخليج فوائد بنك التعمير والاسكان على أعلى شهادتين وكافة تفاصيلها.

شهادات بنك التعمير والاسكان نستعرض شهادات بنك التعمير والاسكان الادخارية الأعلي عائد بالمصرف على النحو التالي: شهادة رويال يبيع بنك التعمير والاسكان شهادة رويال بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه. شهادة أجل 3 سنوات تتراوح فائدة ما بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية. بنك التعمير والاسكان يعتبر بنك التعمير والاسكان من أشهر البنوك في مصر، لكن الكثيرون لايعلم تفاصيل عن شهادات بنك التعمير والاسكان وأهم ما يربطون اسم المصرف فيها، هو حجز شقق وأراضي وزارة الاسكان، ويواصل دوت الخليج متابعة كافة الخدمات التى يوفرها لعملائه، وعلى رأسهما فوائد بنك التعمير والاسكان على الشهادات وتفاصيل التقديم عليها من مختلف فروع بنك التعمير والاسكان.

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