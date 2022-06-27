نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كل التفاصيل” هنا شروط وخطوات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي وكيفية التسجيل من بنك التعمير .. كراسة الشروط لحجز أراضي ببنك التعمير والإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وخطوات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي وكيفية التسجيل من بنك التعمير. كراسة الشروط لحجز أراضي ببنك التعمير والإسكان يرغب الكثير في معرفة كافة التفاصيل الخاصة حيث انه قد تصدر بنك التعمير والاسكان في الوقت الحالي البحث وذلك بعد إعلان الوزارة في يوم التاسع عشر من شهر يونيو 2022 انطلاق كراسة الشروط الخاصة بطرح العديد من القطع اراضي سكنية جديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على شروط وخطوات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي وكيفية التسجيل من بنك التعمير .. كراسة الشروط لحجز أراضي ببنك التعمير والإسكان.

التسجيل الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية

يمكنكم التسجيل في قطع الاراضي السكنية في بنك التعمير والاسكان من خلال مجموعة من الخطوات ومنها.

انشاء حساب جديد إلكتروني لم يتم التسجيل من خلاله من قبل ثم يتم تسجيل الدخول.

يتم حجز قطع الاراضي ببنك الإسكان والتعمير.

استكمال كافة البيانات المطلوبة سوف يتم إرسال رسالة يتواجد بها كلمة السر.

تأكيد تغير هذه الكلمة ويمكن اختيار كلمة مرور دائمة بالطبع.

الضغط فوق أيقونة استخراج رقم الاستمارة ثم يتم ظهور رقم استمارتك الذي يمكنكم من خلالها الدفع.

تحويل المبلغ سوف يتم إيصال رسالة لتأكيد التحويل لهذا الحساب في المشروع الخاص.

يمكنكم تسجيل الدخول مرة أخرى من أجل اختيار قطعة الأرض.

كما أنه يمكنكم الاستعلام عن حجز الأراضي بكل سهولة وكافة الخدمات التي يتم تقديمها من قبل بنك التعمير والإسكان والتي تتم من خلال الاتصال بكل سهولة من الخط الساخن من خلال الرقم ١٩٩٩٥

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي لابد من تقديمها حتى يتم حجز أراضي الإسكان ومنها.

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية، وليس شخص معنويًا أي مؤسسة أو شركة ما.

أن لا يكون قد سبق وحصل على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

كما أنه يمكنكم الدخول على رابط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي من خلال بنك التعمير والإسكان.

أنه لابد من القيام بالاطلاع على كراسة الشروط وكذلك التقديم خلال الفترة المحددة.

كراسة الشروط لحجز أراضي ببنك التعمير والإسكان

كما أن كراسة الشروط التابعة للبنك التعمير والإسكان تم الإعلان عنها بالطبع من يوم التاسع عشر من شهر يونيو الماضي حتى يتم الانتهاء من كافة قطع الاراضي السكنية وأنه عند القيام من الوحدات المعروضة سيتم غلف باب الحجز وأنه لا يوجد ميعاد محدد للغلق وأنه من المرتقب أن يتم إغلاقه في ومقت قليل خلال الأيام القليلة القادمة ولكنه عند التقدم لابد من أن يتأكد الشخص من صحة الأوراق المقدمة حتى يتم ضياع الوقت وأنه لابد من توافر الشروط الخاصة به حتى يحصل على الوحدة.