مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة العُمانية مسقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 04:26 مساءً - استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدي وصوله إلى العاصمة مسقط، حيث جرت المراسم الرسمية، وعزف النشيد الوطنى المصرى، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى عمان، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر، بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر، مع سلطنة عمان، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.