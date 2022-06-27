وزير الأوقاف يعتمد طباعة الجزء الأول من سلسلة «الدين والحياة»

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف - فى تصريحات اليوم - إن الكتاب يبين أن الدين ليس بمعزل عن حركة الكون وعمارته، فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.

وأضاف: "يؤكد الكتاب أن صحيح العقل لا يمكن أن يصادم صحيح النقل، فمن أنزل صحيح النقل هو سبحانه من زين الإنسان بالعقل، ومنحه القدرة على التأمل والتفكير والفهم، فالأديان إنما جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله الحنيف".

وأوضح أن الكتاب يتناول عددًا من الموضوعات شديدة الصلة بواقع الناس وشئون حياتهم، مثل: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، والأمن الغذائى، والتكافل المجتمعى، وجبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع، وقيمة الاحترام، ومخاطر الطلاق، وغيرها من الموضوعات.

وفى سياق آخر، قال وزير الأوقاف إنه فى إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وفى إطار استعداد الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قرر القطاع الدينى تنفيذ خطة فرش المساجد الجديدة بـ (100) ألف متر سجاد، وتجديد فرش المساجد الأخرى التى تحتاج إلى تجديد الفرش، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو ويكتمل تنفيذها قبل نهاية الشهر نفسه.

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرباحا فى العام المالى 2021 /2022 بلغت نحو مليارى جنيه، وذلك بزيادة تقدر عن العام الماضى 2020/ 2021 بـنحو (180) مليون جنيه بنسبة (10%)، وعن العام الذى قبله 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو (470) مليون جنيه بنسبة (30%).