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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707363/وكيل-أول-مجلس-الشيوخ-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانىعلينا-أن-نفتخر-بثوب-مجلسنا

وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واصفا إيها بالقيمة القانونية الكبيرة، والقيمة السياسية التى تجسد فيها الفن السياسى الرفيع خلال إدارة مجلس الشيوخ ليس فى جلسات المجلس فقط ولكن فى إطار كافة الأمور المتعلقة بالمجلس.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تشهد نهاية دور الانعقاد الثانى، مؤكدا على أنه لمس فى تعامله معه روح الإنسانية والديمقراطية فى النقاش وروح الحوار فى أى حوار أو نقاش لكل نصل إلى أفضل الآراء ، مشيرا إلى أنه لا يبالغ فى أن يقول بأننا حققنا نجاح مقبول فى تفعيل دور هذا المجلس وإظهار هذا المجلس بهذا الثوب الرائع وعلينا أن نفتخر به جمعيا.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.

وكيل أول مجلس الشيوخ بنهاية دور الانعقاد الثانى:علينا أن نفتخر بثوب مجلسنا

وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.