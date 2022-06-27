انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكومة تشكر مجلس الشيوخ بعد إنجاز تعديلات قانون الرياضة الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707360/الحكومة-تشكر-مجلس-الشيوخ-بعد-إنجاز-تعديلات-قانون-الرياضة-الجديدة

حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الموافقة على تعديلات قانون الرياضة الجديد المقدمة من الحكومة، ليتوجه رئيس المجلس خالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، على التعاون المثمر والبناء خلال مناقشات القانون بلجنة الشباب والرياضة.

دوت الخليج

الحكومة تشكر مجلس الشيوخ بعد إنجاز تعديلات قانون الرياضة الجديدة

من جانبه رد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، على شكر مجلس الشيوخ للحكومة، مشيدا بالتعاون والتكامل الذي يطغي علىالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتي خروج قانون الرياضة الجديد للنور.

وفي سياق متصل، وجه المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشيوخ على جهودهم خلال الفترة الماضية مؤكدا على أنهم قاموا بجهد وطنى من أجل الوطن والمواطن.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تشهد نهاية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على أن المجلس أثبت خلال الفترة المقبلة صواب رؤية الشعب المصرى فى التعديلات الدستورية 2019 بأهمية عودة مجلس الشيوخ ليكون مجلس شيوخ وحكماء بحق، حيث تجلت رؤية أعضاءه مع كل ما طرح عليه من موضوعات تشريعية وغيرها من الأفكار التى تم طرحها بموضوعات المناقشة العامة وخاصة المتعلقة بالمناخ أو الزيادة السكانية واستعادة الوعى الوطنى والتى شكلت نقاط مفصلية فى حياة كل مصرى ومصرية.

كما توجه بالشكر والتقدير لرئيس المجلس وأنه يتشرف بوجوده بقاعة المجلس ورئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى يدير القاعة بحكمة رفيعة ومهارة عالية، كما وجوه الشكر والتقدير أيضا لمكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية مشيرا إلى أنه يخص فيهم زعيم الأغلبية المهندس حسام الخولى، مؤكدا على أنه كان خير عون وقدوة لما يجب أن يكون كما وجه أيضا الشكر لكافة أجهزة المجلس وعلى رأسها الأمانة العامة.