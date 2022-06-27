انت الان تتابع تفاصيل خبر وكيل الشيوخ مع انتهاء دور الانعقاد الثاني: سيسجل التاريخ حرصنا على طرح كل ما يساند ويدعم جهود التنمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707359/وكيل-الشيوخ-مع-انتهاء-دور-الانعقاد-الثاني-سيسجل-التاريخ-حرصنا-على-طرح-كل-ما-يساند-ويدعم-جهود-التنمية

قالت الدكتور فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: يطيب لي أن أقف بينكم اليوم في ختام أعمال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسنا الموقر ، مؤكدة بمزيج من السعادة و الفخر أن ما اضطلع به المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مهام ، عبر مناقشات مستفيضة لمشروعات القوانين و تعديلاتها فضلا عن الاقتراحات برغبة و طلبات المناقشة، هو ما سوف يسجله التاريخ لهذا الصرح المصري الشامخ و الذي حرص أعضاؤه على طرح كل ما من شأنه أن يمثل مساندة لجهود التنمية على مختلف الأصعدة و دعماً لمستقبل أفضل نطمح جميعاً لتحقيقه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تجسيداً لرؤية مصر 2030 و فكر و فلسفة الجمهورية الجديدة .

دوت الخليج

قيم الديمقراطية و التعددية

و أضافت فوزي: بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس لما أبداه من سعة صدر و وضوح رؤية خلال إدارته للجلسات الأمر الذي رسخ بقوة لقيم الديمقراطية و التعددية ، إذ كان دولته النصير الأكبر لكل صاحب رأي بعض النظر عن انتمائه مادام يستهدف صالح الوطن و المواطن .

وتابعت: الشكر أيضا لأعضاء المجلس و هم نخبة مصر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، لما كان منهم من جهد كبير ليس فقط في مناقشة ما عرض على المجلس بل و المبادرة عبر الإقتراحات برغبة و طلبات المناقشة لطرح العديد من القضايا الملحة و فتح الملفات ذات الاهمية المركزية لمستقبل البلاد و ما اتسموا به من تلاحم واضح مع الجمهور و تعبير صادق عن مطالبه في كافة القطاعات .

واستكملت: إلحاقا بذلك و ليس تحيزا مني ، فإنه ثمة شكر خاص للزميلات الفضليات عضوات المجلس لما قمن به من جهد كبير في مناقشة كافة القضايا و الموضوعات التي طرحت على المجلس و كن أهلا للثقة التي أولاها لهن الناخبون و على مستوى المسؤلية التي راهن عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما سعى لتحقيق تمكين سياسي للمرأة على الأصعدة التنفيذية و التشريعية و القضائية

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: و في هذا الصدد لابد من التقدم بخالص العرفان و الإمتنان لأعضاء حكومتنا الرشيدة، فقد حرص الوزراء على حضور جلسات المناقشة سواء العامة أو في اللجان رغم مشاغلهم التي نقدرها جميعاً و سعوا بكل جد لإيضاح الصورة الكاملة حول المطروح من الموضوعات التي تتعلق بمجال عملهم ، فكل التقدير لهذا الحرص الذي يجسد عمق الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية .

وقالت: و لا يكتمل الحديث عن الجهد المبذول في أروقة المجلس خلال دور الانعقاد المنقضي دون الإشادة بالجهد الخارق الذي قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود عتمان، و هو الجهد الذي ساهم بقوة في مساندة أنشطة الزملاء في كافة المجالات و جعل عمل المجلس على هذه الدرجة من القوة و التميز.

صناعة القرار و صياغة المستقبل

و أضافت فوزي: في الختام لابد من كلمة تحية و امتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح الفرصة أمام المصريين جميعاً للمشاركة بفاعلية في صناعة القرار و صياغة المستقبل الذي يطمحون فيه لتتبوأ مصر المكانة التي تستحقها بين الأمم ، و ما مجلسنا الموقر سوى إحدى تجليات هذه الرؤية الواضحة التي يمتلكها سيادته حول أهمية المشاركة الشعبية في كل ما يتعلق بمستقبل مصر و أمنها و استقرارها ، فاكتسب محبة و ثقة الجميع و التفافهم حول قيادته الرشيدة ، التي تضع نصب عينها مصلحة مصر و مستقبل أبنائها.