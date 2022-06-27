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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707358/وزير-المجالس-النيابية-يوجه-الشكر-لرئيس-الشيوخ-والأغلبية-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانىفيديو

وجه المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشيوخ على جهودهم خلال الفترة الماضية مؤكدا على أنهم قاموا بجهد وطنى من أجل الوطن والمواطن.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تشهد نهاية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على أن المجلس أثبت خلال الفترة المقبلة صواب رؤية الشعب المصرى فى التعديلات الدستورية 2019 بأهمية عودة مجلس الشيوخ ليكون مجلس شيوخ وحكماء بحق، حيث تجلت رؤية أعضاءه مع كل ما طرح عليه من موضوعات تشريعية وغيرها من الأفكار التى تم طرحها بموضوعات المناقشة العامة وخاصة المتعلقة بالمناخ أو الزيادة السكانية واستعادة الوعى الوطنى والتى شكلت نقاط مفصلية فى حياة كل مصرى ومصرية.

وزير المجالس النيابية يوجه الشكر لرئيس الشيوخ والأغلبية بنهاية دور الانعقاد الثانى «فيديو»

كما توجه بالشكر والتقدير لرئيس المجلس وأنه يتشرف بوجوده بقاعة المجلس ورئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى يدير القاعة بحكمة رفيعة ومهارة عالية، كما وجوه الشكر والتقدير أيضا لمكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية مشيرا إلى أنه يخص فيهم زعيم الأغلبية المهندس حسام الخولى، مؤكدا على أنه كان خير عون وقدوة لما يجب أن يكون كما وجه أيضا الشكر لكافة أجهزة المجلس وعلى رأسها الأمانة العامة.