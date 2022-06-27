انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب الحرب الروسية.. الناتو يزيد قواته إلى 300 ألف جندي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707357/بسبب-الحرب-الروسية-الناتو-يزيد-قواته-إلى-300-ألف-جندي

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، بأن حلفاء الناتو سيعززون من قواتهم إلى أكثر من 300 ألف جندي فضلا عن تعزيز أنظمة التحالف الدفاعية وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

دوت الخليج

الناتو زيادة قوات الحلف إلى 300 ألف جندي

وقال ستولتنبرغ قبيل قمة للناتو المرتقبة هذا الأسبوع فى مدريد :" سنعزز من دفاعاتنا الاستباقية، سنعزز مجموعات المعارك التابعة لنا فى الجزء الشرقى للحلف إلى مستويات أولوية ستحدث تحولا فى قوة الإستجابة التابعة لحلف الناتو ونعمل على زيادة قواتنا عالية التأهب الى أكثر من 300 ألف جندي".

الناتو يتعهد بدعم متواصل لأوكرانيا

كما تعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا فى مواجهة القوات الروسية وذكرت المجموعة فى بيان لها :" سنواصل تقديم الدعم المالى والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها ما دام لزم الأمر".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتزويد أوكرانيا بنظام صاروخي" أرض جو "متطور "متوسط وبعيد المدي".

وذكر مصدر رفض الافصاح عن هويته بأنه :" من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الأسبوع عن شراء نظام صواريخ متقدمة أرض جو لأوكرانيا"

وأضاف ذات المصدر بأنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن تسليم معدات أخري إلى أوكرانيا خصوصا ذخيرة للمدفعية وأجهزة ردار.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن :" جعل من مسألة شراء أنظمة دفاع جوي متطورة لأوكرانيا ذات أولوية"