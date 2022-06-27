انت الان تتابع تفاصيل خبر ناقد رياضي لـ دوت الخليج: سامي قمصان احترم بيراميدز.. ومدرب الأهلي يجب أن يكون لديه طموح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707356/ناقد-رياضي-لـ-تحيا-مصر-سامي-قمصان-احترم-بيراميدز-ومدرب-الأهلي-يجب-أن-يكون-لديه-طموح

تحدث الناقد الرياضي أحمد جلال، عن مباراة الأمس التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز، وانتهت بهزيمة الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار ربع نهائي كأس مصر نسخة 2021.

دوت الخليج

وأكد الناقد الرياضي، في تصريحاته الخاصة لـ موقع دوت الخليج، على أن النادي الأهلي قد احترم فريق بيراميدز بشكل كبير، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً في التأمين الدفاعي من جانب الفريق الأحمر وعدم ترك مساحات للاعبي بيراميدز.

وأضاف: “ المارد الأحمر أغلق المساحات بثلاثة لاعبين في الوسط، لتلافي اجهاد السولية وعدم جاهزية ديانج الكاملة ودعمهما باللاعب الچوكر أحمد نبيل كوكا”.

واستكمل: “ عندما شعر سامي قمصان ، بوجود ثغرة في الجانب الأيسر، استبدل المدافع محمود وحيد، وأشرك المهاجم صلاح محسن، وأعاد كوكا لغلق الثغرة في الجانب الأيسر، وترك لهم الاستحواذ واستثمر قدرات بعض لاعبيه الهجومية مثل طاهر محمد طاهر ومجدي قفشة ومحمد شريف، وحسام حسن الذي سجل الهدف الثاني وأعاد له ثقة افتقدها طوال ٢٠ مباراة، لم يسجل فيها، بسبب غياب الدعم من مديره الفني السابق موسيماني”.

وعن رأيه في المدير الفني الذي قاب قوسين أو أدني من تولي قيادة الفريق ريكاردو سواريس، شدد جلال، على ضرورة أن يكون طموحًا، لديه مشروع، جريء في اختيارات اللاعبين، يملك الجرأة الهجومية الكافية”.

وأتم: “ نفس الأمر تكرر مع فايلر واتهم البعض إدارة الأهلي بأنها اختارت مدربًا مغمورًا، ثم ثبت أنه كان اختيارًا مثاليًا”.

جديراً بالذكر، أن النادي الأهلي لديه مباراة في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري، أمام فريق سموحة، وتنطلق هذه المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من يونيو الجاري، وقد يكون هذا اللقاء هو الأخير للمدرب سامي قمصان، حيث سيعلن الأهلي عن تعيين مدربه الجديد ريكاردو سواريس، خلال الساعات القليلة المقبلة.