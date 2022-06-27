انت الان تتابع تفاصيل خبر مع انتهاء دور الانعقاد الثاني للشيوخ.. النائب فرج الدري: مارسنا جميع الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلينا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707352/مع-انتهاء-دور-الانعقاد-الثاني-للشيوخ-النائب-فرج-الدري--مارسنا-جميع-الاختصاصات-التي-عهد-بها-الدستور-إلينا

قال النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، علق النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، على مضى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الأول، قائلا: تابعت بكل الفخر والاعتزاز، هذا الأداء الرفيع للمجلس، خلال هذه الدورة، خاصة من الفضليات عضوات المجلس، أو الواعدين من الشباب، ومن تجمعهم تنسيقية شباب الأحزاب والتى تستهل عامها الخامس، وقد ازدادت صلابة وقدراً، فضلاً عن خبرة الشيوخ وعلمهم .

دوت الخليج

النائب فرج الدري: مارسنا جميع الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلينا

وأضاف الدري: لقد مارس المجلس خلال هذه الدورة، جميع الاختصاصات التي عهد بها الدستور إليه، فلقد أنجز مشروعات القوانين التي أحيلت إليه، كما مارس دوره الرقابى من خلال العديد من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة، فضلاً عن التقارير التي أعدت باقتدار، شملت الجوانب الاقتصادية والمالية أو الصحية أو الاجتماعية وغيرها، والتى تدارستها اللجان، وخلصت الى إحالتها الى الحكومة ،لاتخاذ اللازم بشأن ما خلصت إليه، الأمر الذى وافق عليه المجلس .

و تابع: مع ثقتى أن الحكومة تولى ذلك اهتمامها، فإنني أقترح -لدى الموافقة- أن يتفضل المستشار علاء الدين فؤاد - فوق ما يتحمله من أعباء جسام- إحاطة المجلس علماً بما اتخذته الحكومة من قرارات بشأنها، وإنى على يقين أنه على ذلك لقادر .

واستكمل: أما أنتم يا معالى المستشار رئيس المجلس، فلا يضيف إليكم إعجابى بهذا الأسلوب البرلماني الرفيع في إدارة الجلسات، بعلمكم الغزير، وصبركم الجميل، وحزمكم الرشيد، مع ارتفاع صوت المطرقة، ثم تعود إلينا إبتسامتكم الحانية، لم تحجر على رأى، أعطيت الكلمة لكل من طلبها، حتى ولو قدمت بغير الأسلوب المتبع، لم تفرق بين أحد منا، ولقد عاونكم في إدارة المجلس الوكيلان المستشاربهاء أبو شقه و الوكيلة فيبى فوزى، والتي أشرف بمجاورتها .

وأضاف: أما المستشار محمود اسماعيل الأمين علينا، والأمين على خزائن المجلس، وأسرة الأمانة العامة، وشرطة المجلس الساهرين على تأمين المجلس، فكلمات الشكر لا توفيكم قدركم . والتحية والتقدير إلى الصحافة والإعلام، أن زادت تغطيتكم لأنشطة المجلس، وإلى المزيد .

و قال: إلى حكومة الإنجاز والإنقاذ، والتي ينوب عنها في مجلسنا معالى المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أسجل لمعاليه ما يتسم به من أداء متميز، بعلمه الغزير، وخلقه الرفيع، وأدبه الجم، وعلاقته الودوده بجميع أعضاء المجلس، مما زاد من تقديرهم لمعاليه، ولا يفوتنى أن أوجه الشكر والاحترام إلى الوزراء الذين لم يتخلفوا عن جلسة أو لجنة، دعوا إلى حضورها .

وتابع: إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وأمن الدولة وصقور المخابرات العامة الذين يواصلون ليلهم بنهارهم ، دفاعاً عن تراب مصر، خاصة فى سيناء، في مناخ قارى، يشوى الوجوه، لا يقوى على تحمله إلا أولو العزم من الرجال، يتسابقون إلى الشهادة، مؤمنين بأن ثأر الشهيد في رقابهم التحية لكم والتقدير والإجلال، ومع حزنى على فراق شهدائنا، فلقد أتى الثأر قبل أن تبرد دماؤهم، ويكفيهم فخراً أنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

وأضاف: أما الرسالة الأخيرة، والأعلى قدراً بالنسبة لي إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجديدة، جابر الخواطر، ناصر المرأة، الحانى على ذوى الهمم، المقدر لمقام من سالت دماؤهم دفاعاً عن الوطن، مطلق المبادرات، التى طالت كل مناحي الحياة، المتابع لهذه الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، والذى عادت مصر فى عهده إلى قدرها ومقامها بين الأمم، واثقاً أن مجلس الشيوخ فى عهده ستزداد اختصاصاته خاصة فى مجال التشريع .

وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، بمناسبتين وطنيتين، مرور ثمان سنوات على يوم أولاكم الشعب فيه ثقته، وكنتم عند حسن ظن الشعب بكم، وقرب حلول ثورة الشعب فى ٣٠ يونيه .