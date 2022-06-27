انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب إيهاب منصور يطالب محافظ الجيزة بتحرك عاجل لحل مشكلة «الكوبري الخشب»: يستخدمه آلاف المواطنين يوميا ويمثل خطورة على حياتهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707340/النائب-إيهاب-منصور-يطالب-محافظ-الجيزة-بتحرك-عاجل-لحل-مشكلة-الكوبري-الخشب-يستخدمه-آلاف-المواطنين-يوميا-ويمثل-خطورة-على-حياتهم

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع مع محافظ الجيزة وقيادات المحافظة، بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في المحافظة وعلى رأسها إصلاح وإنهاء عدد من مشاريع الصرف الصحي، ورصف عدد من الشوارع، وعدد من المشكلات مثل السير عكس الاتجاه والسرعات العالية والزحام، فضلا عن حل مشكلة كوبري الخشب الذي يستخدمه آلاف المواطنين يوميا ويمثل خطورة على حياتهم.

دوت الخليج

النائب إيهاب منصور يطالب محافظ الجيزة بتحرك عاجل لحل مشكلة «الكوبري الخشب»

وطالب النائب إيهاب منصور، بحل مشكلة تأخر إنهاء مشروع الصرف الصحي بشارع الدكتور، وتأخر إحلال وتجديد الصرف الصحي بالعمرانية الشرقية من شارع المصانع وحتى نصر الدين، وفي إجابته عن هذا الطلب أشار رئيس شركة المياة إلى أن شارع الدكتور جاري الانتهاء منه، وأن الاحلال والتجديد الخاص بالصرف الصحى فى العمرانية الشرقية سينتهي خلال شهرين.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أهمية رصف الشوارع لأن حالة الشوارع في العمرانية الشرقية مذرية، ومن ناحيته شدد السيد المحافظ على ضرورة رصف الشوارع بالعمرانية الشرقية.

وتحدث النائب، أيضا عن عدم انتظام المرور والسير العكسى والسرعات العالية والازدحام خصوصا فى الصباح الباكر، لاسيما فى أوقات المدارس في عدد من الشوارع مثل شارع ترعة الزمر وشارع الشعب والثلاثيني ومستشفى الصدر وتحدث أيضا عن ضرورة غلق محور الفريق كمال عامر للحوادث التي تحدث عليه ومنها حادثة راح ضحيتها مواطن الأسبوع الماضي بسبب تصادم فوق المحور علما بأن المحور مازال تحت الانشاء ولم يفتح بعد للمرور بصورة رسمية، ونبه المحافظ إلى ضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة لاسيما عند مطلع كوبري العمرانية و رصف هذه المنطقة لمنع التكدس الذي يحدث هناك.

وأشار النائب، إلى أن الأمر ليس مجرد رصف لمنطقة الحسينية فقط، بل الأهم هو إصلاح الصرف الصحى دائم الطفوحات فى هذه المنطقة حتى يمكن بعدها عمل الرصف بدون إهدار المال العام،

وطالب النائب، بأن يكون هناك دور للمرور فى هذا الشأن بحيث يتم منع السير العكسى على ترعة الزمر وتنظيم المرور فى هذه المنطقة.

وتحدث النائب أيضا، خلال الاجتماع، عن الكوبرى الخشب على الطريق الدائرى عند شارع الاخلاص، وأشار إلى خطورته حيث أنه غير آمن ويستخدمه آلاف المواطنين يوميا وهو على ارتفاع عالى ويمثل خطورة على حياة المواطنين ، ويجب على المحافظة ان تنبه على الوزارات المعنية التى تنفذ مشاريع فى حى العمرانية مثل وزارتى الاسكان والنقل أن تقوم باتباع شروط السلامة فى أعمال إنشاء كبارى المشاة.

وحضر الاجتماع كذلك، إلى جانب محافظ الجيزة، الدكتورة هند عبد الحليم ، نائب المحافظ واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نور، السكرتير المساعد، واللواء تيسير عبد الفتاح ، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء وكافة التنفيذين بالمحافظة.