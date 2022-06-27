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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707339/استعدادات-عبد-العزيز-مخيون-لجنازة-والدته-صور

انطلقت الاستعدادات الأولى لجنازة والدة الفنان عبد العزيز مخيون المقرر تشيعها من أحد مساجد عزبة مخيون مركز أبو حمص في البحيرة، وذلك عقب صلاة العصر اليوم.

دوت الخليج يرصد استعدادات عبد العزيز مخيون لجنازة والدته.

وفاة والدة عبد العزيز مخيون

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون، وفاة والدته، ناهد مخيون، اليوم الاثنين،وكتب «مخيون»، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد مخيون، رحمها الله وأكرمها وتقبلها في رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

عبد العزيز مخيون يتحدث عن أعماله الرمضانية

على الصعيد الآخر، عبّر الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، عن سعادته بالمشاركة في 4 أعمال درامية خلال موسم رمضان 2022.

وقال مخيون خلال حوار مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء "دي إم سي"، إن موسم رمضان 2022، هو أكثر موسم شارك فيه بأعمال، مضيفا أنه فور انتهائه من تصوير عمل يبدل ملابسه وهيئته ليتقمص دوراً آخر.

وحول مشاركته في مسلسل "جزيرة غمام"، أكد مخيون أنه يتابع عن كثب ما يكتبه المؤلف عبد الرحيم كمال، لسابق تعاونه معه في عمل سابق، مستطردا: "عندما قرأت المسلسل وجدت أنه يحمل رسالة، ومن المهم أن يتم توصيل الرسالة في هذه الأيام وأنا لا أعترف بكبر أو صغر حجم الدور".

وعن شخصية مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع والتي جسدها خلال مسلسل "الاختيار 3"، قال: "العقل الباطن موجود بصورة ذهنية عن هذا الرجل، واستعنت بفيديوهات وصور للشخصية، وبدأت أغير في الشكل والملامح وتناولت شخصية المرشد ببساطة شديدة جدا، وفي رأيي من أسباب النجاح أن هناك مصداقية".

وشارك مخيون أيضاً في دراما رمضان الماضى، في مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.