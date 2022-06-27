انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعافيه من الإصابة.. معلول جاهز لمباراة الأهلي أمام سموحة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707338/بعد-تعافيه-من-الإصابة-معلول-جاهز-لمباراة-الأهلي-أمام-سموحة

أصبح التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى للنادي الأهلي في مباراته القادمة في الدوري.

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ويستعد المارد الأحمر، لمواجهة فريق سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من يونيو الجاري، في مباراة قد تكون الأخيرة لسامي قمصان مع الفريق، حيث يتولى المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مهمته بعد هذا اللقاء.

وبات معلول، جاهزاً وتحت تصرف الجهاز الفني، وذلك بعدما تخلص من الإصابة التي أبعدته عن الفريق لمدة تزيد عن الأسبوع، وبنسبة كبيرة سيقود التونسي، الجبهة اليُسرى للفريق أمام سموحة.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة سامي قمصان، وحتى يقترب من احتلال صدارة الدوري الممتاز التي يحتلها نادي الزمالك.

ويتواجد الأهلي، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البوسعيدي.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.