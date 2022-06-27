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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707346/البنك-الاهلى-المصرى-يقدم-شهادات-استثمار--بعائد-مضمون

أعلن البنك الاهلى المصرى عن شهادات استثمار لمدة سنة بعائد مضمون يمنح في نهاية الشهادة أو شهريًا حسب اتفاق عميل البنك الاهلى المصرى بما يناسبه، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادات الاستثمار من البنك الاهلى المصرى وكيفية التقديم والحصول عليها.

شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى

نرصد شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى لمدة عام على النحو التالي:

شهادة استثمار "أ"

- يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة بـ 10 سنوات.

- دورية صرف العائد بفوائد تراكمية.

- سعر الفائدة 9.50%.

- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

شهادة استثمار ب لمدة عام

- تبدأ فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 1 سنة.

- تكون دورية صرف العائد شهري.

- يبلغ سعر العائد 7.50%.

شروط شراء شهادات البنك الاهلى المصرى

- متاحة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- يستطيعون استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقاً والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- صرف عائد شهادات البنك الاهلى المصرى من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.