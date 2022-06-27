رابط مسابقة 30 ألف معلم أعرف شروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن بدأ تفعيل رابط مسابقة 30 ألف معلم، يوم السبت القادم الموافق 2022/07/02 وحدد الزير شروط التسجيل في المسابقة، وكذالك التخصصات المطلوبة يأتي هذا الإعلان لسد العجز الواضح في المعلمين بالوزارة، بعد أن وجه السيد الرئيس / عبد الفتح السيس، بتوفير المبالغ اللازمة لتعين 150 ألف معلم على مدار السنوات الخمس القادمة، بواقع 30 ألف كل عام، وأشار وزير التربية والتعليم إلي أن جميع مراحل المسابقة ستكون إلكترونياً، بداية من مرحلة التقديم التي ستكون عبر بوابة الوظائف الحكومية حتى إعلان النتائج.

كما أعلن السيد الدكتور صالح الشيخ / رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه تم إعداد بنوك أسئلة لاختبارات مسابقة أل 30 ألف معلم، تتكون من 11 ألف سؤال تم وضعهم عن طريق خبراء متخصصون، وأكد على عدم وجود أي تدخل بشري في جميع مراحل المسابقة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت حصر شامل على مستوى الجمهورية، لمعرفة نسب العجز للمعلمين على مستوى جميع مدارس الجمهورية، للعمل على سد هذا العجز بصورة تدريجية على مدار السنوات الخمس القادمة.

رابط تسجيل مسابقة 30 ألف معلم

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم للمسابقة.

الدخول على الاستمارة الإلكترونية للتقديم وملء البيانات المطلوبة من المتقدم ويجب أن تكون بيانات صحيحة، وإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد ذالك مراجعة البيانات المسجلة والتأكد منها ثم حفظ البيانات وإرسال الطلب ليتم التسجيل في المسابقة.

عداد تنازلي لموعد غلق التقديم

مسابقة توظيف 30 ألف معلم

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاختبارات سوف تمر بأكثر من مرحلة، وأن الاختبارات التي ستتم في مركز الجهاز المركزي، لن يسمح لأي متقدم الدخول بأي أجهزة مثل الموبايل وأي جهاز أخر، لضمان الشفافية الكاملة وفيما يلي المراحل التي ستلي عملية التسجيل الإلكتروني للوظيفة.

مراحل الحصول على وظيفة في مسابقة أل 30 ألف معلم

أجتياز الاختبارات التي سيقيمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية سوف تقوم به وزارة التربية والتعليم. أجتياز برنامج أستراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد

الشروط المطلوبة لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

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المستندات المطلوبة للتقديم