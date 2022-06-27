من هو ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تفاصيل تعاقد ريكاردو سواريز المدير الفني السابق لجيل فينستي البرتغالي، والذى تعاقد معه النادي الأهلي لتولي قيادة الفريق لمدة عامين.

وقالت صحيفة " RECORD" البرتغالية، إن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قرر دفع الشرط الجزائي للنادى البرتغالي من جيبه الخاص، مشيرة إلى أن سواريز سيحصل على 3 ملايين يورو، وهو الرقم الذى لا يمكنه رفضه، خاصة فى ظل تواجده أيضاً داخل أكبر أندية القارة الأفريقية.







وكانت صحيفة "abola " البرتغالية قد أكدت أن النادى يبحث الفترة الحالية عن بديل للمدير الفني، خاصة أنه سيرحل برفقة العديد من أفراد الجهاز الفني أيضا.



من هو ريكاردو سواريز؟

1- من مواليد 11 نوفمبر 1974 تم الاتفاق مع المدير الفني لتولي تدريب الأهلي لمدة موسمين، بشرط أن يأخذ معه جميع عناصر جهازه الفنى بالكامل وسيصل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.



2 - أنهى موريرينسي البرتغالي تعاقده مع المدرب عام 2020 وحالياً يشغل منصب المدير الفني لنادى جل فينستي البرتغالي.



3 - أنهى المدير الفني الحالي لفريق جل فيسنتي الدوري البرتغالي فى المركز الخامس فى جدول المسابقة.



4- عقده مع الفريق البرتغالي كان ساريا حتى 30 يونيو 2023.



5 - حملت جميع الفرق التى قام بتدريبها خلال مشواره فى عالم التدريب الجنسية البرتغالية.



راتب المدير الفني الجديد للأهلي

ونشرت شبكة " GilvicenteInfo " البرتغالية أن ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى سيتقاضى مع جهازه المعاون 250 ألف يورو شهرياً، ما يعادل 5 ملايين جنيه شهرياً، وما يقرب من يقرب من 3 ملايين يورو خلال موسمين.



ويترك ريكاردو القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابى للغاية، وقبل المدرب عرضًا من الأهلي وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.



موعد وصول ريكاردو

ويصل المدرب البرتغالى القاهرة خلال هذا الأسبوع وتحديدا الأربعاء المقبل لبدء المهمة الرسمية فى القيادة الفنية للفريق الأحمر.

