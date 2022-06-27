الرئيس السيسي يصل سلطنة عمان في زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:28 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه اليوم في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

ويبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجولة، مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع مصر مع البلدين الشقيقين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أنه سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.