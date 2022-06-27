محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالي لتعزيز فرص التعاون والشراكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 03:28 مساءً - السفير الإيطالي: مصر تشهد نهضة تنموية ونشارك في مشروعات تحسين الري والميكنة وإنشاء الصوامع لدعم التنمية الريفية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

أكد السفير الإيطالي على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في عدة مجالات .

وأعرب السفير الإيطالي عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، للمرة الاولي، لافتًا إلى أنه سيعود إلى زيارتها مرة أخرى لزيارة المناطق الأثرية بها.

وأوضح السفير الإيطالي، أن هناك اهتمام كبير لدى السفارة بمحافظة المنيا على وجه الخصوص، من خلال تنفيذ مشروعات "وكالة التعاون من أجل التنمية " معربا عن سعادته بمشاركة إيطاليا في النهضة التي تشهدها مصر وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي المشروع الأهم والأضخم حاليا من خلال مشروعات تحسين الري والميكنة ومشروعات إنشاء الصوامع لدعم التنمية الريفية في الريف المصري، إلى جانب الاهتمام بقطاع التعليم وإدخال التدريب المهني للمدارس للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل وكذلك مشروعات قطاع البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

من جانبه ، أشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الإيطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد" من حيث موقعها الجغرافي المتميز والمواقع السياحية وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وقد حظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من تلك المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والإسكان والزراعة، كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنفيذ مشروعات متنوعة في 192 قرية في المرحلة الاولي للمبادرة والتي تنفذ في 5 مراكز بالمحافظة، لافتا إلى انه تم تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل للترع بإجمالي 700 كم ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وكان السفير الإيطالي قد تفقد في مستهل زيارته للمحافظة مشروع إنشاء الصوامع بمركز العدوة، ويتضمن إنشاء (٤) صوامع على مساحة ٦٥٠٠م وإنشاء نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، لقطاع إدارة الحبوب.

وسيتفقد المحافظ والسفير الإيطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الأوربي المشترك للتنمية الريفية.