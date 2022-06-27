السفير الإيطالى: «حياة كريمة» المشروع الأهم والأضخم حاليا فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى محافظ المنيا، السفير الإيطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى، والوفد المرافق له، برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.





جاء ذلك بحضور ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد السفير الإيطالى على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر فى عدة مجالات.

وأعرب السفير الإيطالى عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا للمرة الاولى، لافتا إلى أنه سيعود إلى زيارتها مرة أخرى لزيارة المناطق الأثرية بها.

وأوضح السفير الإيطالى، أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى السفارة بمحافظة المنيا من خلال تنفيذ مشروعات "وكالة التعاون من أجل التنمية "، معربا عن سعادته بمشاركة إيطاليا فى النهضة التى تشهدها مصر وخصوصًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى المشروع الأهم والأضخم حاليا من خلال مشروعات تحسين الرى والميكنة ومشروعات إنشاء الصوامع لدعم التنمية الريفية فى الريف المصرى، إلى جانب الاهتمام بقطاع التعليم وإدخال التدريب المهنى للمدارس للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل وكذلك مشروعات قطاع البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الإيطالى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها "عروس الصعيد" من حيث موقعها الجغرافى المتميز والمواقع السياحية وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من تلك المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والإسكان والزراعة، كما تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى 192 قرية فى المرحلة الأولى للمبادرة والتى تنفذ فى 5 مراكز بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل للترع بإجمالى 700 كم ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.

وتفقد السفير الإيطالى، فى مستهل زيارته، للمحافظة مشروع إنشاء الصوامع بمركز العدوة، ويتضمن إنشاء 4 صوامع على مساحة 6500م وإنشاء نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، لقطاع إدارة الحبوب.

وسيتفقد المحافظ والسفير الإيطالى أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الأوروبى المشترك للتنمية الريفية.