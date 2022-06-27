محافظ قنا: إنفاق أكثر من 30 مليار جنيه فى مشروع «حياة كريمة» حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها حتى الآن بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تجاوزت 30 مليار جنيه؛ لتنفيذ 964 مشروعا خدميا بالمراكز الخمسة المستهدفة (أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص)، لافتا إلى أن نصيب مركز قوص من المبادرة بلغ 25% من إجمالى المشروعات المستهدفة.





جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الثانى الذى عقده المحافظ اليوم الإثنين، بمركز ومدينة قوص، للتعرف على مشاكل وطلبات المواطنين على أرض الواقع، حرصا على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت جهود حثيثة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة، مما ساهم فى إنجاز العديد من تلك المشروعات فى زمن قياسى، مستعرضا جهود القيادة السياسية، والحكومة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الداودى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى كثير من القرى المصرية، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضارى، لافتا إلى أن تلك المشروعات التى تم الانتهاء منها، والمشروعات الجارى تنفيذها استهدفت رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف المصرى، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا تقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا الدكتور علاء شاكر، إن إجمالى عدد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز قوص بلغت 243 مشروعا فى مجالات (مياه الشرب والصرف الصحى – والشباب والرياضة – والصحة والأسعاف – الخدمات المحلية – مجمعات زراعية – كهرباء – طرق – وحدات اجتماعية – مجمعات سكنية – الاتصالات – الكبارى وتبطين الترع – الأبنية التعليمية – الطرق والكبارى ) بإجمالى تكلفة حوالى 7.5 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 148 مشروعا بمركز قوص ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 284 مليون جنيه فى مجالات مياه الشرب والتنمية الحضارية والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والخدمات المحلية والدعم الفنى، ولعل من أهم هذه المشروعات المنفذه هو إنشاء محطة مياة الشرب بحجازة بحرى بطاقة 120 لترا/ ثانية وانشاء سوق حضارى بمدينة قوص واستكمال تطوير كورنيش النيل.

وبدورها، أعلنت المهندسة ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الإسكان بقنا عن طرح وحدات إسكان اجتماعى كاملة التشطيب عبارة عن ثلاث غرف وصالة بقرى (حجازة - خزام - العقب - العليقات) بمركز قوص، بنظام التقسيط على 20 عاما للتيسيرعلى المواطنين، وعلى الراغبين فى التقدم لتلك الوحدات السكنية التوجه إلى مديرية الإسكان اعتبارا من أول يوليو المقبل.

واستمع محافظ قنا، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 200 مواطن، حيث تنوعت الشكاوى ما بين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء، وأحال عددا من الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.