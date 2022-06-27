جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب إن كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية من العلامات البارزة للجامعة الفريدة فى الشرق الأوسط فى تخصص ودعم صناعة السكر والمساهمة فى تطويرها، مشيرا إلى أن الكلية مقترنة بالمجتمع والتصنيع والإنتاج وإعداد الأبحاث والدراسات المختلفة فى جميع الصناعات التكاملية.





جاء ذلك خلال احتفال جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، بعيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة، والذى نظمته إدارة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، بحضور عميدة الكلية الدكتورة دينا ممدوح، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور طارق أبو المجد، ورئيس اتحاد طلاب الكلية عبد الله سيد ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبمشاركة خريجين الدفعة الثالثة وأولياء أمورهم. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن رؤية ورسالة الجامعة تهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل ومتطلباته، والذى يتماشى مع ما نعيشه اليوم وما يعرف بعصر "اقتصاد المعرفة"، والذى يهتم ما يملكه الخريج من أدوات ومهارات وقدرات متنوعة بجانب الشهادة الجامعية، والذى يأتى متوافقا مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة بمقومتها ومرتكزاتها الجديدة، وتهيئة المناخ للجميع للمشاركة الحقيقة فى نهضة وتقدم المجتمع.

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