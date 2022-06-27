إنجازات حياة كريمة أمام منتدى «WUF11» العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، فى فعاليات افتتاح المنتدى الحضرى العالمى "WUF11" فى دورته الحادية عشرة والتى تعقد فى مدينة (كاتوفيتشى) بدولة بولندا، وتستمر لمدة 3 أيام وتعقد تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضرى أفضل".





وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية المشاركة المصرية فى فعاليات المنتدى الحضرى فى دورته الحالية ببولندا خاصة فى إطار فوز ملف مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى خلال عام 2024.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن استضافة مصر للدورة المقبلة تعد المرة الأولى التى يعقد فيها المنتدى بدولة إفريقية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المنتدى الحضرى العالمى يمثل حدثًا هامًا حيث يتم خلاله استعراض الفرص والتطورات والتحديات الحضرية التى تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصرية فاعلة فى جلسات وفاعليات المنتدى الحضرى العالمى، والتى ستتضمن تنظيم وحضور عدة جلسات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطنى فى المناطق المتأخرة فى السياق المصرى: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية.. حياة كريمة كنموذج"، والتى سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية للترويج للدور المصرى فى توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها التنموية القومية وعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و"حياة كريمة" كنماذج لأفضل الممارسات التنموية على الساحة الدولية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن تتسلم مصر خلال فعاليات المنتدى علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندى، مشيرًا الى انه سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البولندية وكبار الشخصيات الدولية والعربية المشاركة فى المنتدى وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.