النسخة الأولى.. «الوطنية للصحافة» تعلن تفاصيل إطلاق معرض «صناعة بلدنا»

جدة - نرمين السيد - وخلال المؤتمر، الذى عقده المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية، ووليد عبد العزيز عضو الهيئة، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، كشف الشوربجى استعدادات وتفاصيل إطلاق المعرض، وقال إن معرض "صناعة بلدنا" يأتى تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، هذا اليوم الذى استردت فيه مصر نورها وانطلقت معه صيحة البناء وتحركت معه أدوات الإصلاح واصطف المصريون جميعا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أسس لجمهورية جديدة شعارها العمل والبناء والحياة الكريمة.

وأشار الشوربجى الى أن معرض "صناعة بلدنا" سيكون منصة سنوية متكاملة، وفى دورته الأولى ستكون أيامه الثلاث حافلة باستعراض ما شهدته السنوات الثمان الأخيرة من إنجازات صناعية وإنتاجية، وما حققته من طفرة غير مسبوقة فى مختلف القطاعات، هذه الطفرة التى جعلت الصناعة والإنتاج قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.



وأكد رئيس الهيئة أن الثمانية سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مهام المسؤولية، شهدت إنجازات حقيقية على الأرض، مضيفا: "هنا أقول كلمة حق وشهادة صدق، بأنه لولا ما شهدته مصر من إنجازات ما كان لفكرة معرضنا أن تولد من الأساس، ومن الإنصاف الإشادة بمثل هذه الإنجازات التى تدعو حقيقة للفخر والتى تحققت بفضل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على وضع الصناعة والإنتاج فى مقدمة الأولويات".

وقال: "كل الشكر والتقدير للرئيس، الذى أطلق برنامجا إصلاحيا شاملا جعل مصر قادرة على التعامل بفاعلية ونجاح مع الأزمات العالمية المتلاحقة ومواجهة التحديات.. كل الشكر والتحية لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والذى سيعقد معرضنا برعاية كريمة منه، ولإيمانه بضرورة تقوية دور الصحافة ومساندتها ودعم توجهها نحو تطوير المحتوى والإصلاح، لتواصل دورها فى خدمة الوطن والمواطن والاستمرار فى أداء رسالة التنوير والوعى وتقوية أركان الدولة المصرية".



وأضاف رئيس الهيئة أن "معرض صناعة بلدنا" سيشهد حضورا مميزا من كبار مسئولى الدولة ومشاركة فاعلة من كبرى المؤسسات والقطاعات والشركات، الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة والأعمال الناجحة للمؤسسات الصحفية القومية والتى تعكس ما تركز عليه من أدوار تنويرية ومهام وطنية وجهود كبيرة لتحسين أوضاعها، وما تحققه من إنجازات على مستويات عديدة فى مقدمتها الإصلاح والتحديث المستمر وتطوير المحتوى والاستثمار الأمثل للأصول والتغلب على الصعوبات والتحديات والتأكيد على وجودها وبقائها واستمرار تقديم رسالتها فى خدمة الوطن والمواطن.

ووجه المهندس عبدالصادق الشوربجى، الشكر لفرق العمل واللجان المختصة بتنظيم معرض "صناعة بلدنا"، والتى تضم كوادر على أعلى مستوى من الهيئة ومؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، وقال: فى وقت قصير، وفى ظروف عاصفة بالسوق العالمى، وتحديات تفرض أعباءها على الجميع، نجحوا فى العمل بفكر الفريق الواحد وروح دولة 30 يونيو وتطلعات الجمهورية الجديدة فى الوصول إلى كل نقطة تميز وإنجاز للقلاع الصناعية والإنتاجية لتكون عنوانا للدولة المصرية.



وأشار إلى أن هذه الروح الطيبة انعكست على حجم المشاركة فى المعرض رغم كل الصعوبات والتحديات، حيث سينطلق معرض صناعة بلدنا بمشاركة عارضون يمثلون مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية فى مختلف مجالات الصناعة والإنتاج.

وأكد رئيس الهيئة أن النجاح الذى تحقق فى الإعداد الجيد للمعرض والتحرك السريع لحشد قطاعات الانتاج والإنجاز للمشاركة فيه لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء عبر خطة مدروسة ومتابعة يومية وخطوات بدأت بتوقيع بروتوكول مع المؤسسات الصحفية الثلاث لإطلاق المعرض وبالفعل تم عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضيرية لضمان خروجه فى أكمل وأفضل صورة.

وشدد الشوربجى على أن معرض صناعة بلدنا رسالة لتأكيد تضافر جهود الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية على هدف واحد يؤكد دورها الوطنى المتنامى فى دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها فى الإصلاح والتنمية.



وأضاف رئيس الهيئة: إننا على ثقة بأن المواطن المصرى سيكون أكبر أدوات نجاح هذا المعرض من خلال المشاركة الكثيفة والاطلاع على ما تحقق من إنجازات للقطاع الصناعى والانتاجى وثماره.. كما أن هذا النجاح سيكلل بمشاركة واسعة من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال وما يرتبط بذلك من صفقات وشراكات تستهدف فى المقام الأول صالح الوطن والمواطن وأيضا الاستمرار فى مسيرة التنمية والبناء والإنتاج.

واختتم المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كلمته قائلا: نؤكد أن المعرض يستهدف فى المقام الأول إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية فى دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة التى تعكس ثمار سنوات وعهد نجح فى فرض انجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات الدولية بفضل رؤية ثاقبة وجهود مخلصة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة إن المعرض سيقدم صورة للتكامل بين الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية من خلال فرق العمل واللجان المختصة التى تضم كوادر على أعلى مستوى من الهيئة ومؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية.. لافتا إلى أن تلك الفرق ضربت مثلا يحتذى به فى بذل قصارى الجهد وفى أقصر وقت ممكن حتى يأتى المعرض بصورة تتمشى مع الخبرات المتراكمة للمشاركين فى التنظيم وتقديم، روح طيبة انعكست على تجنب أية تداعيات ترتبت على الصعوبات والتحديات التى فرضتها الظروف العالمية.



وقال وليد عبد العزيز عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن المعرض لم يكن ليحقق هذا النجاح فى الإعداد الجيد والتحرك السريع لحشد قطاعات النجاح والإنجاز للمشاركة فيه إلا بمزيد من التعاون بين فرق العمل وسوف يكتشف كل من يزور المعرض ويشارك فيه أن ذلك النجاح ليس وليد الصدفة، وإنما جاء عبر خطط مدروسة والمزيد من المتابعة اليومية والخطوات التى بدأت بتوقيع بروتوكول مع المؤسسات الصحفية الثلاث لإطلاق المعرض، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضيرية لضمان خروج المعرض فى أفضل صورة.

وخلال المؤتمر الصحفى، قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام إن هذا المعرض سيكون بمثابة رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة مشرفة ومشرقة للإمكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد نجح فى فرض انجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التى شهدت بتميز التجربة المصرية فى مواجهة التحديات والمشكلات فى ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المعرض يخدم القلاع الإنتاجية ويقدم رسالة تنويرية وتوعوية للمواطن المصرى تركز على تعريفه بمنتجات بلاده وجودتها فى مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة دعم ومساندة المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر المنتج المصرى اعتمادا على سمعته، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلى وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلى.

وأكد أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إن المعرض نجح فى ترجمة الروح الجديدة التى تجمع المؤسسات الصحفية القومية وحرص الهيئة الوطنية على التكامل بينها موضحا أن المؤسسات الصحفية لها دور كبير فى الجمهورية الجديد، لا سيما فى الارتقاء بمستوى الوعى لدى المواطن المصرى، وإبراز النجاحات المتواصلة التى تحققها الدولة المصرية فى مواجهة أصحاب الدعاوى الهدامة، لافتا إلى أن المعرض سيكون نموذجا مشرفا ومشرقا للتعاون بين المؤسسات الثلاث بإشراف الهيئة.

وأعرب إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية عن سعادته بما تحقق من إنجاز على مستوى المعرض وقال: "خلال اجتماعات اللجنة العليا للمعرض التى تناوبت عقد اجتماعاتها المتتالية بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث ترجمت فلسفة العمل الجماعى والإنجاز السريع للمؤسسات الصحفية حيث انصهرت خلالها خبرات كوادر المؤسسات ونجحت فى الوصول إلى كافة القطاعات والشركات الإنتاجية حتى يقدم المعرض ما تحقق من طفرة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية، وقال: "سوف تكون الدورة الأولى للمعرض نموذجا تقدمه الهيئة والمؤسسات الصحفية التى تستهدف الصالح العام والعمل على تقديم صورة ناصعة للمنتج المصرى.



وخلال المؤتمر الصحفى أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن إطلاق المرحلة الأولى للتطبيق الإلكترونى الإخبارى الجديد "spot" تزامنا مع احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو المجيدة، وأكد أن هذا المشروع الكبير يخدم جميع المؤسسات الصحفية ويقدم خدمات إعلامية جديدة ومتطورة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات التى وفرت كل الدعم الفنى، ويديره مجموعة من الصحفيين العاملين فى جميع المؤسسات الصحفية القومية لصقل المهارات فى مجال المحتوى المتطور.

كما أشار رئيس الهيئة الى أن عدد كبير من الشركات المشاركة فى المعرض ستقدم تخفيضات تصل الى 30 % للزائرين.