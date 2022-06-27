مدبولى: الحياد التنافسى أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - وحضر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة فى هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص، سواء على صعيد مساهمته فى استثمارات جديدة، أو المشاركة فى إدارة أصول قائمة، وذلك فى إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التى تم طرحها لحوار الخبراء.

وأضاف أن تعزيز الحياد التنافسى يعد أحد أهم أدوات "تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة"، تم تشكلت لجنة عليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء، كخطوة أولى ومحورية فى تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون أحد أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يستهدف العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومى.

وأضاف أن اللجنة العليا للحياد التنافسى سوف تضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسى، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التى تعانى من قصور فى الحياد التنافسى.

وتشمل أهداف الاستراتيجية تأسيس إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى داخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيقا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأى فى القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، وإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة باستطلاع رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والسياسات والقرارات التى من شأنها التأثير على المنافسة، وذلك لضمان أن كل الأدوات التنظيمية تكون متوافقة مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسى.

وتستهدف الاستراتيجية بناء ثقافة سياسة الحياد التنافسى للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال العمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى فى الدورات التأهيلية للقيادات والصفين الثانى والثالث بالجهات الإدارية بالدولة من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار ممتاز، خلال الاجتماع، إلى الآثار الإيجابية المترتبة على تبنى الدول مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، ففى رابطة الدول الآسيان زاد الناتج المحلى الحقيقى فى الدول أعضاء الرابطة بنحو 17%، وفى أستراليا تحسنت الانتاجية وتغيرت الأسعار فى ستة قطاعات، وحدثت زيادة فى الناتج المحلى الأسترالى بنسبة 2.5%، كما لوحظ وجود تقدم فى مؤشر كفاءة سوق المنتجات.