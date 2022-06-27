عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس يبحث خلال الجولة، مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع مصر مع البلدين الشقيقين.

وأوضح أنه سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.