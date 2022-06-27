محافظ القليوبية يتفقد معارض أهلا بالعيد فى بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم تجهيز معارض "أهلا بالعيد" بكل ما يحتاج إليه المواطن وتشمل كافة مستلزمات الأسرة، ومستلزمات العيد، وذلك بأسعار مخفضة بهدف توفير كل السلع والمنتجات الغذائية، واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، لمعارض أهلا بالعيد بمدينة بنها، والتى تنظمها غرفة القليوبية التجارية بالتعاون مع المحافظة للاطمئنان على توافر السلع لدعم المواطنين بمنتجات ذات أسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كل سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين فى المواسم والمناسبات. وأشار محافظ القليوبية إلى أن المعارض توفر السلع الغذائية الأساسية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تلبى احتياجات المواطنين من مستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك، والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وكل السلع الغذائية الأساسية، التى يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد، وغيرها من المنتجات التى تغطى جميع احتياجات الأسرة. واستمع المحافظ لأراء المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاهم بتوافر السلع وأسعارها. وأبدى المواطنون رضاهم بوجود تلك المعارض ووفرة السلع الغذائية وأسعارها المنخفضة عن السوق، مطالبين باستمرار تلك المعارض لمواجهة جشع التجار.

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