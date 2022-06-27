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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707337/راجية-الفقى-نائبة-التنسيقية-تطالب-بإحتساب-منع-الترشح-على-المقاعد-الرياضية-منذ-زوال-المخالفة

أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أسباب سقوط العضوية فى الهيئات الشبابية كثيرة ومنها تكون أسباب مادية أو ما يتعلق بالاخلاق ، ومن الممكن أن ينال العضو عقوبة وتسقط عضويته.

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