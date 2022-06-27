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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707334/رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-ومحافظ-البحر-الأحمر-يفتتحان-مجمع-النيابات-بالغردقة-صور

افتتح اليوم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة، والذي يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة بقسميها الأول والثاني، كما شهدا اعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.

ورحب للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وبالحضور، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

وأكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية،على أهمية الميكنة الشاملة والتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة وذلك وفق خطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عرض توضيحي

أعقب الكلمتين عرض توضيحي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع قدمه المستشار عمرو خلف – عضو المكتب الفني بالغردقة، ثم عرض لاكتمال منظومة التحول الرقمي بالمجمع قدمه المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

وعقب ذلك قام الحضور بافتتاح المبنى وتفقد مقار المكتب الفني والنيابات والاطلاع على تفعيل منظومة التحول الرقمي على أرض الواقع.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

واكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان بهذا الافتتاح تكون قد تم أضافة محافظة البحر الأحمر إلى محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس ونيابتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات سيادة المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحقيقًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠".

الفاعليات

حضر فعاليات الافتتاح كلٍ من المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، كما شرف فعاليات الافتتاح، و المستشار علي أبو بكر رئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، والسيد اللواء/ محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكان في استقبال الحضور كلٍ من المستشارمحمد حسن أبو جبل- مدير المكتب الفني بالغردقة، المستشار محمد سويف، المستشار بسام حافظ- مديري نيابتي الغردقة الإدارية بقسميها.