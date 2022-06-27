بعد رحيل سواريس.. فيسنتي يعين إيفو فييرا مديراً فنياً للفريق (تقارير)

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707329/بعد-رحيل-سواريس-فيسنتي-يعين-إيفو-فييرا-مديرا-فنيا-للفريق-تقارير

اقترب نادي جيل فيسنتي من تعيين إيفو فييرا مديراً فنياً للفريق البرتغالي، خلف لـ ريكاردو سواريس، والذي اقترب بشدة من قيادة النادي الأهلي فنياً خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

وفجرت بالأمس صحيفة أبولا البرتغالية، أنباء قوية عن تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني لفريق جيل فيسنتي، ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خلف لـ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد فسخ العقد بالتراضي مع إدارة الفريق الأحمر.

وبدأ فريق جيل فينستي، في البحث عن اسم لقيادة الفريق، وتم الاستقراروفقما أشارت بعض التقارير على تعيين البرتغالي إيفو فييرا، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الفريق سيبدأ العمل استعدادًا للموسم الجديد يوم الجمعة المقبل ، وسيتم اعتماد إيفو فييرا قريبًا.

وكانت قد أعلنت الصحيفة ذاتها، عن توصل النادي الأهلي، لاتفاق مع المدرب البرازيلي سواريس، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وبعقد يمتد لمدة عامين، وأكدت على أن المدرب الجديد سيصل إلى القاهرة بداية من يوليو المقبل.

من هو ريكاردو سواريس المدرب المحتمل للنادي الاهلي:

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.