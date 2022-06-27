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دوت الخليج ينشر حصاد مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى«صور»

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707327/تحيا-مصر-ينشر-حصاد-مجلس-الشيوخ-خلال-دور-الانعقاد-الثانىصور

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.

دوت الخليج

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وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

دوت الخليج ينشر حصاد مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى

وتصدر مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أكثر مشروعات القوانين مناقشة، والذي استغرق 12 جلسة عامة.كما شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، 7 طلبات مناقشة عامة، والاقتراحات برغبة بواقع 148 اقتراحا.

وبلغ عدد الوزراء المشاركين بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني 20 وزيرا، وكذلك مشاركة 5 محافظين.وبلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية، 699 اجتماعا بواقع 986 ساعة و46 دقيقة.

وجاء عدد اجتماعات اللجان النوعية على النحو التالي:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  37 اجتماعا، لجنة الشئون  المالية والاقتصادية  59 اجتماعا، لجنة الشئون العربية والافريقية عقدت 47  اجتماعا، لجنة الدفاع 56 اجتماعا، لجنة الصناعة 26 اجتماعا ، ولجنة الطاقة والقوى العاملة  44 اجتماع.

كما عقدت لجنة الإسكان 86 اجتماعا، لجنة التعليم 42 اجتماعا، لجنة الشباب والرياضة 53 اجتماعا، لجنة الصحة السكان 68 اجتماعا، لجنة الزراعة والري51 اجتماعا، لحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي 45 اجتماعا، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 39 اجتماعا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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