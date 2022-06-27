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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707326/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائبة-رشا-مهدي-لاستحداث-مقرر-التعليم-الاجتماعي-الواجداني-للحكومة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدي، بشأن استحداث مقرر التعليم الاجتماعي الواجداني وتخصيص حصص محددة للتدريب على مهارته داخل المدارس فى مرحلة التعليم الأساسي وحتي مرحلة الثانوية.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائبة رشا مهدي لاستحداث مقرر التعليم الاجتماعي الواجداني للحكومة

أوضحت النائبة رشا مهدي، أن مفهوم التعلم الاجتماعي الوجداني وعرفته بأنه "العملية التي من خلالها يكتسب الأطفال والبالغون المعرفة والمواقف والمهارات اللازمة لفهم وإدارة العواطف، وتحديد وتحقيق الأهداف الإيجابية، واظهار التعاطف مع الآخرين، وإنشاء العلاقات الإيجابية والحفاظ عليها، واتخاذ قرارات مسئولة"، وذلك من خلال مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني مثل: الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، صنع القرار المسئول، العلاقة الصحية، الوعي الاجتماعي.

وأشارت إلى أهميته في قدرته على التأثير في سلوك الآخرين وخلق بيئة محفزة تعزز العمل والانجاز بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال المهارات الاجتماعية والوجدانية مثل الحب والولاء .

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق التعلم الاجتماعي العاطفي في المدرسة يتطلب بناء بنية أساسية للمدرسة تستطيع دعم التعلم الاجتماعي العاطفي، ووجود توافق وانسجام بين التعلم الوجداني والبرامج والأساليب التي يتم العمل بها داخل المنظومة التعليمية، وتبني مجموعة من القيم الأساسية والمبادئ والمعايير.

رأى اللجنة وتوصياتها

أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بمهارات التعلم الاجتماعي الوجداني وتطبيقها من خلال حصص للنشاط وتطبيق المهارات على عينة استطلاعية في البداية لقياس الأثر. الاهتمام بالأنشطة المختلفة التي تنمي مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني مثل العودة إلى أنشطة الأسر الطلابية والتي تعمل على تعميق العلاقات الودية بين الطالب والمعلم وبين الطلاب بعضهم ببعض.

كما أوصت بتخصيص حصة نشاط أسبوعيا تحت مسمى (حصة الحياة) والتي يتبادل فيها الطلاب الحوار مع المعلم أو الأخصائي، ومع بعضهم البعض؛ حيث يتم في حصة الحياة التدريب على مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني مما ينعكس بدوره على صحتهم النفسية وعلاقتهم بالآخرين وقدرتهم على مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة، زيادة النشاطات التي تساعد على ترابط الطلاب بالمعلم..

وطالبت اللجنة بتكوين فريق من الخبراء في التربية وعلم النفس والصحة النفسية لإعداد برنامج متكامل يتضمن جميع مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني؛ بحث يتناسب مع كل مرحلة من المراحل التعليمية المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.

وأوصت أيضا بتدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني، إضافة إلى تهيئة بنية تعليمية مناسبة لتطبيق هذه المناهج.