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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707321/مد-أجل-الحكم-في-دعوى-إلغاء-قرارات-الأندية-والفنادق-ضد-المحجبات

قررت الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

أطراف الدعوى

وإختصمت الدعوى، كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

الحقوق الشخصية

وأكد سالم في الدعوى ،أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

تنفيذ القرار

واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

محمد رمضان أمام التهرب الضريبي

قال الفنان محمد رمضان، في التحقيقات معه أمام نيابة التهرب الضريبي بمجمع محاكم التجمع الخامس بالاقهرة الجديدة، إنه قام دفع مبلغ الضرائب السنوية المستحقة عليه من خلال الربح العائد عليه من أعماله الفنية في التهرب الضريبي.

ونفى رمضان اتهامات مصلحة الضرائب بشان تهربه الضرائب عن مجمل أعماله الفنية، وإنه يقوم بدفع ضرائبه بانتظام بشكل دائم دون تأخير، وإنه ليس في رأسه التهرب من دفع الضرائب مطلقا، وأن ذلك واجب لابد أن ينفذه تجاه البلد.

انتهاء التحقيقات

انتهت نيابة التهرب الضريبي من التحقيق مع الفنان محمد رمضان، بشأن البلاغات المقدمه ضده من الضرائب العامةن بسبب تهربه الضريبي عن أعماله الفنية.

دفع الضرائب

وكانت فتحت نيابة التهرب الضريبي، التحقيق مع الفنان محمد رمضان، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة، حيث وصل الفنان الي مبنى محكمة التجمع الخامس، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في صباح اليوم، وتحديدا في تمام الساعة العاشرة ونصف، مرتديا نظارة سوداء اللون وبدلة، بصحبة محاميه الخاص للمثول أمام نيابة التهرب الضريبي كإجراء روتيني.

القانون

وينص القانون على أن يعاقب الشخص المتهرب من الضرائب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.