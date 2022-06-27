أفشة رجل المواعيد الكُبرى.. كيف أثر رقم 19 في نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707320/أفشة-رجل-المواعيد-الكبرى-كيف-أثر-رقم-19-في-نتيجة--مباراة-الأهلي-وبيراميدز

حقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ربع نهائي كأس مصرالنسخة الماضية، وتأهل الفريق لنصف النهائي لمواجهة فريق بتروجيت مساء السبت القادم.

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سجل هدفي الفريق كلاً من طاهر محمد طاهر، وحسام حسن، وذلك بصناعة من محمد مجدي أفشة، الذي استعاد جزء من مستواه خلال مواجهة الأمس ضد فريقه السابق بيراميدز، فأفشة بعد أن كان بعيداً عن مستواه المعهود، استطاع خلال مباراة الأمس أن يعيد اكتشاف نفسه ويقدم مردورد طيب استحق عليه الإشادة من الجميع.

انضم أفشة لصفوف النادي الأهلي، في صيف عام 2019، وأصبح من العناصر المؤثرة والفعالة داخل صفوف الفريق الأحمر، وبأهدافه الحاسمة استطاع حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق الأحمر، ولعل هدفه في شباك الزمالك في نهائي القرن، خير ديليل على تلك الأهداف المؤثرة .

انخفض مستوى أفشة، منذ فترة ليست بالبعيدة، حيث تسببت طريقة لعب المدرب السابق بيتسو موسيماني، في إبعاد رقم 19 عن التشكيل الأساسي للفريق، فقد كان يفضل الجنوب إفريقي البدء بطريقة ( 4/3/2)، ولم يكن يعتمد على صانع ألعاب مثل أفشة، لذلك ابتعد الاعب بشكل تدريجي عن تشكيل الفريق الأساسي، وكذلك ابتعد عن الانضمام لصفوف المنتخب المصري بعدما كان أساسياً في الكثيرة من المباريات.

شارك أفشة مع الأهلي خلال هذا الموسم في الدوري في 18 مباراة، تمكن من تسجيل 6 أهداف، بالإضافة لصناعته هدفين في بطولة كأس مصر.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.