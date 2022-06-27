انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. أعرف نصيب محافظتك بوظيفة "معلم فصل" بمسابقة التعليم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707330/بالأرقام-أعرف-نصيب-محافظتك-بوظيفة-معلم-فصل-بمسابقة-التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نصيب كل محافظة لوظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية بمسابقة ال30 ألف معلم .

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، إن الجولة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم تستهدف الاستعانة بـ14 ألف و813 معلم مساعد "معلم فصل" للتدريس وسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 محافظة.

وينشر "دوت الخليج" توزيع وظائف المعلمين المطلوبة، حسب احتياج كل مخافظة لوظيفة معلم مساعد "معلم فصل" لسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

القاهرة 1264 معلم

الإسكندرية 741 معلم

البحيرة 1242 معلم

الغربية 1303 معلم

كفر الشيخ 471 معلم

المنوفية 538 معلم

القليوبية 460 معلم

الدقهلية 555 معلم

دمياط 69 معلم

الشرقية 1407 معلم

بورسعيد 228 معلم

الإسماعيلية 265 معلم

السويس 239 معلم

الجيزة 1513 معلم

الفيوم 440 معلم

بني سويف 1250 معلم

المنيا 694 معلم

أسيوط 324 معلم

سوهاج 265 معلم

قنا 184 معلم

الأقصر 92 معلم

أسوان 543 معلم

مطروح 337 معلم

الوادي الجديد 31 معلم

البحر الأحمر 106 معلم

شمال سيناء 128 معلم

جنوب سيناء 124 معلم

شروط التقديم

‎وبالنسبة لشروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، فتتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أيضًا ، وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

‎و يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.