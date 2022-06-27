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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707330/بالأرقام-أعرف-نصيب-محافظتك-بوظيفة-معلم-فصل-بمسابقة-التعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نصيب كل محافظة لوظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية بمسابقة ال30 ألف معلم .
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، إن الجولة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم تستهدف الاستعانة بـ14 ألف و813 معلم مساعد "معلم فصل" للتدريس وسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 محافظة.
وينشر "دوت الخليج" توزيع وظائف المعلمين المطلوبة، حسب احتياج كل مخافظة لوظيفة معلم مساعد "معلم فصل" لسد العجز بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية "الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث" على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
القاهرة 1264 معلم
الإسكندرية 741 معلم
البحيرة 1242 معلم
الغربية 1303 معلم
كفر الشيخ 471 معلم
المنوفية 538 معلم
القليوبية 460 معلم
الدقهلية 555 معلم
دمياط 69 معلم
الشرقية 1407 معلم
بورسعيد 228 معلم
الإسماعيلية 265 معلم
السويس 239 معلم
الجيزة 1513 معلم
الفيوم 440 معلم
بني سويف 1250 معلم
المنيا 694 معلم
أسيوط 324 معلم
سوهاج 265 معلم
قنا 184 معلم
الأقصر 92 معلم
أسوان 543 معلم
مطروح 337 معلم
الوادي الجديد 31 معلم
البحر الأحمر 106 معلم
شمال سيناء 128 معلم
جنوب سيناء 124 معلم
شروط التقديم
وبالنسبة لشروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، فتتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أيضًا ، وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.
و يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.
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