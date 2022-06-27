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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707323/الأوقاف-100-ألف-متر-سجاد-لتجديد-فرش-المساجد-بمناسبة-عيد-الأضحى-المبارك

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، سرعة إنجاز خطة فرش المساجد الجديدة بـ 100 ألف متر سجاد، وتجديد فرش المساجد الأخرى، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الأحد المقبل ويكتمل تنفيذها قبل نهاية شهر يوليو 2022م.

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وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ودعوا أمس الفوج الأول لحجاج مصر المغادرين من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وخلال الحفل الذي أقامته وزارة الطيران المدني، أمس، بمطار القاهرة، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت مِن حاج أو معتمر، كان مضمونًا على الله، إن قبضه أن يُدخله الجنة، وإن رَدَّه رَدَّه بأَجْرٍ وَغَنِيمَة"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " الحجَّاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ، إن دعوه أجابهم، وإن استغفَروه غفَر لهم".

وطلب من حجاج بيت الله الحرام الدعاء لمصر، مؤكدًا أن الحج قائم على السعة والتيسير، وقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا سئل في الحج قال : "افعل ولا حرج"، ليعلِّم الأمة كلها أن الحج مبني على التيسير، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف دفعت بنخبة من خيرة الأئمة والواعظات لمرافقة بعثة الحج لهذا العام، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم فعلى الحجاج أن يأخذوا الفتوى من أهل التخصص، فالحج عبادة ميسرة لا ينبغي فيها أي تشدد.

الأوقاف: 100 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأهدى الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، درع الوزارة الطيران المدني، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود الوزارة وأئمتها وواعظاتها في توعية حجاج بيت الله الحرام ونشر الفكر المستنير.

وأهدى وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله (عز وجل) للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.